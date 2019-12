Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019)arriva una notizia a dir poco clamorosa. Secondo quanto scrive Le10sport.com, Carlostarebbe pensando di rinforzare l’Everton con un attaccante che conosce bene. Chi sarebbe? Tenetevi forte: Lorenzo. Il portale scrive: “Secondo le nostre informazioni, Carlosognerebbe un attaccante molto specifico: Lorenzo. Dopo averlo allenato a Napoli, il nuovo tecnico dell’Everton avrebbe preso seriamente in considerazione l’idea di portarlo in Inghilterra. Corteggiato per diverse stagioni,ha ripetutamente espresso il desiderio di raccogliere una nuova sfida. Finora bloccato dai dirigenti italiani e in particolare dal presidente di Laurentiis, il 28enne sarà costretto a rimanere ancora se l’Everton lanciasse un’offensiva nei suoi confronti? Si vedrà a gennaio!” A leggere queste righe sembrerebbero ...

napolista : Dalla Francia: Ancelotti vuole Insigne all'Everton Lo scrive