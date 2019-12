Dacia Maraini | le Sardine come Gesù e i grandi intellettuali italiani

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ho sempre avuto una pessima considerazione d’insieme degli. D’altronde se il paese è quello che è, se la classe politica è quella che è, se la classe giornalistica è quella che è, risulta difficile pensare che a questi si contrapponga un’élite dilucida, attenta e di grande qualità. La polemica sull’articolo dime ne ha data la conferma. Andiamo con ordine. Il 23 dicembre il Corriere della Sera ospita il pensiero disul movimento delle. Nulla di male lo abbiano fatto tutti persino io.si fa un articolo del genere? Si ascolta qualche ora di interviste al loro leader? Si leggono quei pochi documenti che hanno prodotto? Si raccolgono opinioni o riflessioni altrui per contestarle o condividerle? No, per l’intellettuale medio italiano approfondire le cose nella loro specificità non serve. Lui ha studiato, ha il ...

NicolaPorro : ?? Anche a #Natale l'imbecillario di sinistra non va in vacanza. Ecco le tre blasfemie rosse targate Dacia #Maraini,… - LegaSalvini : ?? LA RADICAL CHIC DACIA MARAINI, PER PARAGONARE GESÙ AL CAPO SARDINA (!!,j SCRIVE UN ARTICOLO SUL CORRIERE INFARCIT… - ClaudioMeazza : RT @matteomatzuzzi: “Dopo il Gesù socialista, rivoluzionario più o meno armato, femminista ecc., oggi abbiamo anche, grazie a Dacia Maraini… -