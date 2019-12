Da gennaio la bolletta della luce scende | ma aumenta quella del gas

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Stefano Damiano Con la revisione trimestrale delle tariffe gli italiani risparmieranno il 5,4% sullaper l'energia. Ma lo stesso non sarà per il gas La famiglia media italiana risparmierà circa 125 euro all'anno sulle bollette. La revisione trimestrale delle tariffe darà un po' di ossigeno ai consumatori italiani che avranno qualche soldo in più nel portafoglio. L'Arera, l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha comunicato, difatti, il congelamento dei prezzi e delle tariffe delle bollette: "Il forte calo del fabbisogno per gli oneri generali, il contenimento delle tariffe regolate di rete e le basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso portano ad una riduzione del -5,4% per l’elettricità e ad un leggero aggiustamento per il gas, +0,8% per la ‘famiglia tipo in tutela". Dopo il blocco degli aumenti delle tariffe autostradali, ...

