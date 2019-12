Cyberpunk 2077 | l' action figure di Johnny Silverhand impersonato da Keanu Reeves è

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è uno sparatutto in prima persona in arrivo dallo sviluppatore di The Witcher, CD Projekt RED. Il titolo porta la scelta del giocatore ad un altro livello e presenta una città tentacolare con centinaia di personaggi con cui interagire. Al briefing multimediale Microsoft sull'E3 2019, il team ha debuttato con un nuovo trailer insieme alla sorpresa di far compariresul palco.Ed è proprio diche questa notizia si incentra. Il personaggio che impersonerà nel gioco, ovvero, sta per ricevere un'disponibile nei preorder di GameStop. Ad essere più precisi si tratta di due statuette: una connell'atto di "salutare" e una in cui si vede suonare una chitarra.La prima ha un costo di 30 dollari, mentre la seconda costa 40 dollari: entrambe le spedizioni sono previste per il 1° marzo del prossimo anno. Saranno quindi ...

