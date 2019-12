Cristiano Ronaldo si allena con Djokovic | Cr7 maestro di salti VIDEO

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)sicona Dubai: Cr7dianche per il fenomeno del tennis Chesia anche un appassionato di tennis non è una novità dell’ultima ora. Il fenomeno portoghese è andato spesso a vedere le gesta dei campioni della racchetta, in giro per il mondo. Proprio un mese … L'articolosicon: Cr7di) proviene da www.inews24.it.

DAZN_IT : Il gol più bello della mia carriera, parola di Cristiano Ronaldo Linea Diletta con CR7 è su #DAZN - forumJuventus : Cristiano Ronaldo a DAZN: 'Mi piace tutto della Juve, voglio vincere tanti trofei qui. La Champions è la competizio… - GoalItalia : Il miglior giocatore della @SerieA ?? Il goal più bello della sua carriera ?? I piani sul suo futuro ?? ?? Parla… -