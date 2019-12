Crisi Stati Uniti-Iran | il Giappone invia 260 soldati per proteggere le forniture di

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La, riaggravata dopo l’uscita dall’accordo sul nucleare annunciato da Donald Trump nel maggio del 2018, si fa sentire anche in. La nazione nipponica, preoccupata dalle crescenti tensioni nell’area, ha deciso di mandare deinel Mediterraneo perle propriedi petrolio. La missione d’intelligence Il nuovo piano annunciato dal Governo, che durerà un anno a partire dall’inizio del 2020 e coinvolgerà circa 260, aerei di sorveglianza e un destroyer, avrà lo scopo di raccogliere informazioni nel Golfo di Oman, il Mar Arabico e lo stretto di Bab el-Mandeb che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Si tratta di una decisione piuttosto controversa visto che la Costituzione post-bellica delnon permette il dispiegamento di forze militari se non per fini difensivi. Il ...

