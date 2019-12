CR4 – La repubblica delle donne 2019 | le anticipazioni della quinta puntata su Rete 4

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) CR4 – La, lesu4 Piero Chiambretti non si ferma neanche a Natale. CR4 – Laarriva con una nuovain prima serata su4, con tanti nuovi ospiti pronti ad animare anche la questa. Slittato da mercoledì per viaprogrammazione natalizia, CR4 – Laquesta settimana va in onda di venerdì, 27 dicembre, alle ore 21:25. Di seguito, ledi CR4 – La. CR4 – La, gli ospiti e leQuesta sera si riconferma tra gli ospiti Cristiano Malgioglio, con il suo look strass-piumato ne combinerà di cotte e di crude. Special Guestserata sarà invece Drusilla Foer. Si discuterà poidichiarazione rilasciata da ...

tweetnewsit : Il direttore di 'Libero', ospite nella trasmissione di Piero Chiambretti '#CR4 - La repubblica delle donne' ha rico… - tweetnewsit : #CristianoMalgioglio a #CR4 - La Repubblica delle Donne sembra non essere molto convinto della partecipazione da An… - BEA789100 : @sciuto_agata Ho visto Malgy.... Su CR4 (la repubblica delle donne) Ma dimmi una cosa la felicità di avere un idolo… -