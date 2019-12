Cosa mangiare dopo Natale per dimagrire prima di Capodanno

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 dicembre 2019) I cibi brucia grassiCome funzionanoGli alimenti termogeniciIl parere dell'espertoI peperonciniLe alghe KelpIl lemongrassLe ostricheIl tacchinoIl salmoneLe patate dolciCerealiI frutti di boscoL'ananasI cetrioliGli asparagiL'aglioIl ginsengL'olio di olivaI broccoliLe mandorleLa spirulinaZenzeroIl limoneGli spinaciLe feste natalizie ogni anno rischiano di mettere a rischio la linea. Per stare alla larga dai chili di troppo edilaregola da seguire è evitare avanzi ed eccessi nei giorni successivi a pranzi e cenoni. «Nei giorni successivi alle maratone a tavola può essere utile scegliere alimenti facilmente digeribili e utilizzare metodi di cottura leggeri, come quella al vapore» spiega la dottoressa Paola Genovese, dietologa responsabile del percorso di cura per la grave obesità presso l’Istituto Clinico Ligure di alta specialità (ICLAS) di Rapallo ...

PiazzapulitaLA7 : 'Per le persone che stanno bene andare a mangiare una cosa fuori è normale. Per noi bambini che siamo in ospedale è… - PiazzapulitaLA7 : Biagio, piccolo malato oncologico di Taranto: 'Per le persone che stanno bene mangiare fuori è una cosa normale, pe… - kobra613 : RT @CesareSacchetti: Il sistema UE nutri-score che assegna un punteggio al cibo, è un sistema degno di un regime totalitario. L'UE è arriva… -