Cosa fare a capodanno da solo se non è un bel periodo della tua vita

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il meme con il tizio che domanda “fai a?” comincia a serpeggiare sui social dai primi di settembre e, in buona parte dei casi, chi lo posta ne è lo stesso protagonista. Per molte persone ilè una specie di casello autostradalein cui tiri le somme dell’anno passato, allarghi la cintura di un buco e cerchi di ubriacarti abbastanza per credere ai propositi per l’anno successivo. Insomma, è un venerdì sera in cui spumante e piatti opulenza anni ’90 tipo pennette alla vodka, risotto alle fragole, cascate di prosciutto e piramidi di Ferrero rocher costano 100 euro. Nabbomba Mentre a vent’anniilcon la cumpa era logico e immediato, le cose si complicano quando molti sono sposati, vivono fuori città, hanno perso di vista gli amici o non ne hanno più; non è un caso se quel filmato mezzo fake del ...

