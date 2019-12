Corso Francia | un genitore | «Mia figlia me lo ha raccontato è il giochino del semaforo

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di sabato 28 dicembre 2019) «Lo chiamano ildelrosso e quando miae la sua amichetta me lo hanno spiegato dopo la morte di Camilla e Gaia, mi sono venuti i brividi. Si tratta di attraversare le...

SalernoSal : A volte quello che manca in questo Paese e soprattutto qui sui social è la pietà. La pietà di non scrivere, di non… - Agenzia_Ansa : A #Roma i funerali di Gaia e Camilla. Il parroco: 'Ci sentiamo onnipotenti, ci ritroviamo palloni gonfiati'. Intant… - SkyTG24 : Una folla di persone si è riunita nella chiesa di Collina Fleming a #Roma per i funerali di Gaia e Camilla, le due… -