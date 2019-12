Consigliere regionale di Fdi nei guai | “Insulti sessisti | lo denunciamo” Foto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel giorno di Natale ilveneto Sergio Berlato, di Fratelli d’Italia, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una vignetta di pessimo gusto: “Dedico questa vignetta”, ha scritto Berlato, che ha pubblicato anche una siacon il fucile da caccia, “a tutte le signorine animaliste e vegane che in questi giorni mi hanno fatto dono dei loro insulti e delle loro minacce, solo per il fatto che sono un appassionato cacciatore”. La trovata di Berlato sta scatenando in questi minuti molte accuse di sessismo nei confronti dell’esponente di Fratelli d’Italia. “Presenteremo domani mattina”, afferma in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista, “un esposto alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di diffamazione, che potrà essere sottoscritto da tutte le donne ...

