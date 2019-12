Come da tradizione | a Ravello il nuovo anno inizia in musica

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Abrindisi di Capodnel segno della. Ilsarà salutato dal consueto concerto voluto dalla Fondazione, in collaborazione con il Comune. L’appuntamento è per mezzogiorno del 1° gennaio all’Auditorium Oscar Niemeyer. Il concerto sarà affidato all’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi, che torna nella Città delladopo le esibizioni estive ed aprirà ildi programmazione. A dirigere l’Orchestra sarà il maestro abruzzese Jacopo Sipari di Pescasserroli, al suo debutto a. Nato a L’Aquila nel 1985, considerato tra i più talentuosi giovani direttori italiani, Sipari di Pescasserroli è allievo di Alberto Veronesi, presidente della Fondazione Festival Pucciniano, e ha all’attivo numerose direzioni in produzioni liriche italiane ed internazionali. Ail ...

