Coma etilico per un diciassettenne | gli amici fanno il video

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)per un ragazzo di soli 17 anni, gliinvece di aiutarloilSi sa che durante le feste magari è facile esagerare in termini di cibo e bevande alcoliche. Tra un pranzo e una cena cone parenti si finisce per ingerire delle quantità completamente al di sopra della … L'articoloper un, gliilproviene da www.inews24.it.

fattoquotidiano : Modena, 17enne in coma etilico durante una festa di Natale: gli amici lo filmano e diffondono il video su Whatsapp - repubblica : Modena, 17enne in coma etilico: gli amici lo filmano - HuffPostItalia : 17enne si ubriaca alla festa di Natale e va in coma etilico: gli amici lo filmano su Whatsapp -