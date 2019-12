Clima | in Olanda vincono i cittadini | sentenza storica obbliga lo Stato a tagliare le

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)in: governoto alla riduzione di CO2 Sulè arrivata unain. Grazie a una causa portata avanti dai, il governo olandese dovrà fare molto di più per combattere i cambiamentitici, riducendo le emissioni di CO2 almeno del 25 per cento entro il 2020, in confronto ai livelli registrati nel 1990. A dirlo è la Corte d’Appello dell’Aia, in unache conferma quello che aveva sostenuto il tribunale distrettuale della medesima città a giugno 2015. Lain streaming Laviene pronunciata in streaming dalla Corte Suprema dell’, ed è di per sé una modalità eccezionale. La mancata assunzione di responsabilità del governo olandese nel far fronte alla crisitica, secondo la più alta corte olandese dell’Aja, è una violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani: ...

