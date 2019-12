Classifica Coppa del Mondo discesa 2020 | Beat Feuz resta davanti | si avvicina Dominik

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Uno stupendoParis si concede ancora una volta al trionfo sulla Stelvio, facendo sua lalibera di Bormio (Italia), valida per ladeldi sci alpino 2019-. Un successo che loal leader delladi specialità, oggi secondo, con un distacco di 36 lunghezze. In terza posizione nella graduatoria troviamo il tedesco Thomas Dressen (141). Di seguito la graduatoria:del, siParis! 1SUI 240 2 PARISITA 204 3 DRESSEN Thomas GER 141 4 CLAREY Johan FRA 126 5 KRIECHMAYR Vincent AUT 116 giandomenico.tiseo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FISI – Pentaphoto

federicob95 : #Bormio è proprio la pista di Paris. Oggi Mayer sembrava imbattibile. Domani, dopo 13 anni, un italiano potrebbe to… -