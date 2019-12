Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019)dopo gli Avengers torna a lavorare con i fratelli Russo inofdiretto da Brian Kirk, ecco inunadelche uscirà il prossimo 9 gennaio.ofilcondi cui vi presentiamo una video, è prodotto dallo stesso attore e da Anthony e Joe Russo. La pellicola arriverà in Italia il 9 gennaio grazie a Lucky Red e Universal Pictures. La trama diofruota attorno alla figura di Andre Davis. L'uomo è un detective del Dipartimento di Polizia di New York si trova costretto a intraprendere una caccia a due criminali ed ex veterani di guerra, Michael Trujillo e Ray Jackson, che hanno alle spalle gli assassinii di otto poliziotti, uccisi dopo il mancato furto ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? City of Crime, clip in esclusiva del nuovo film con Chadwick Boseman - Voto10 : City of Crime: lo spot Guardare il diavolo negli occhi - PoiSonIVnoY : Crime data: Prostitution arrests in Baltimore -