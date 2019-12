Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019)di Mathieu van der(Corendon-Circus) nell’Azencross di Loenhout, quinta tappa del DVV. Il Campione del Mondo cade poco dopo la partenza, ma rimonta oltre 20 atleti e vince piegando, per ultimo, un coriaceo Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Sul gradino più basso del podio sale il neerlandese Corné Van Kessel (Telenet-Fidea), mentre Wout Van Aert (Jumbo-Visma), al ritorno in gara dopo il brutto infortunio del Tour de France, ottiene un ottimo 5° posto. Van dere Van Aert sono stati i migliori alla partenza, ma il fenomeno olandese è finito per terra nella prima salita artificiale presente nel tracciato. I rivali hanno provato ad approfittarne e davanti si è presto formata una coppia composta da Iserbyt e Van Kessel. Il campione del Mondo, però, ha recuperato circa 40″ ai due battistrada e nei giri finali ha messo in scena un duello ...

OA_Sport : Ciclocross, DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020: capolavoro van der Poel all’Azencross! Cade alla partenza, rimonta… - OA_Sport : Ciclocross, DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020: Ceylin del Carmen Alvarado surclassa tutte nell’Azencross. Arzuffi… -