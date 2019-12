Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il tema degli incidenti in bicicletta si arricchisce di un altro episodio. Come riportano le cronache, infatti, il ciclista, noto agli addetti ai lavori nell’ambito delle Granfondo e delamatoriale, è stato purtroppoa Pontevecchio, in provincia di Arezzo, il 26 dicembre. Le suesono piuttosto, si parla infatti di una grave emorragia cerebrale., 31enne aretino, è tra quelli che vive ilcon passione, nata sui tracciati tipici della MTB in compagnia del fratello Francesco. La voglia di cimentarsi in gare impegnative e di far amica la fatica lo ha spinto sempre a migliorare. Ecco che apprendere di questa notizia riporta in auge gli argomenti di dibattito relativi alla sicurezza dei ciclisti, specie rispetto a un’organizzazione del territorio nella viabilità scarsamente ...

OA_Sport : Ciclismo: Marco Morrone in gravi condizioni. Investito il corridore, grande protagonista delle Granfondo - stefanozana : RT @ACCPI1946: Buon #compleanno Leonardo #Basso e Marco #Maronese ?? #auguri #ciclismoitaliano #accpi #ciclismo #italia - marcocanola : RT @ACCPI1946: Buon #compleanno Marco #Canola ?? #auguri #ciclismoitaliano #accpi #ciclismo #italia -