Chi è Roberto Bernabei marito di Sydne Rome

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è ildi, direttore del reparto di geriatria al Gemelli di Roma. Proprio recentemente la donna ha parlato del suo rapporto con l’uomo in occasione di un’ospitata a Vieni da Me. Davanti alle telecamere della trasmissione Rai,ha raccontato a Caterina Balivo di come ha conosciuto ile di quanto quella passione per lo sport e il calcio abbia influito sulla nascita del loro amore, che dura ancora oggi. Dinon si sa molto, l’uomo infatti è particolarmente riservato ma questo non gli ha impedito con gli anni di costruire una bellissima famiglia proprio insieme all’indimenticabile showgirl. A lui va il merito anche di essere stato accanto alla donna dopo il terribile dramma dell’incidente che l’ha coinvolta e che ha cambiato per sempre il suo aspetto., ha raccontato a Vieni da Me, di quanto sia importante ...

fattoquotidiano : Roberto Rosso, chi è il ‘ras di Vercelli’ arrestato per voto di scambio: gli inizi con la Dc, una vita in Forza Ita… - rosydelpopolo : #portaaporta #IO #tg3 #GOVERNO #MATTARELLA #GIOVANI #6000SARDINE #cicap #ctcf #cartabianca #staseraitalia… - esseesse4 : @artefatti ...pe chi è più giovane #culodepiombo era chiamato Roberto Pruzzo da noi tifosi... e lui lo sa -