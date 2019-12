Chef Rubio | “Libero dalla tv | in missione umanitaria a Gaza”

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo l’addio a Discovery, e al suo programma di successo Camionisti in accompagnato come spesso gli accade da uno strascico di polemichedisegna quello che sarà il suo futuro: occuparsi a tempo pieno del suo impegno umanitario. Fare l’attivista insomma. Primo passo, un Capodanno fuori dagli schemi “da oggi è a Gaza per iniziare un periodo di cooperazionecon la ONG italiana ACS – Associazione Cooperazione e Solidarietà, in collaborazione con il Centro Italiano di Scambio Culturale Vittorio Arrigoni-VIK. – fa sapere il suo ufficio stampa – dal 27 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020, è tra i protagonisti del progetto Gaza Freestyle nato nel 2014 e poi, dal 2011, consociato al Centro Italiano di Scambio Culturale Vittorio Arrigoni-VIK.” Al fianco delle attività in programma nei giorni del Festival, il GFF è un ...

megamodo : laF, a “Fuori la Voce” Leonardo Caffo e Chef Rubio sul tema del m #alimentazione #caffo #cucina #fuorilavoce… - ONLYLUCHERO : @puzone87 Come attitudine al blocco convergi verso quel crANiO fosforico di Chef Rubio...Con meno followers...Chapeau - TopChefIT : RT @tivooweb: Il cibo di oggi tra cambiamenti climatici e falsi miti. -