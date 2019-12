Check UP Mezzogiorno tutto al negativo

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Confindustria e SRM confermano per la fine del 2019 un’economia ferma. Ilsi trova davanti al rischio concreto di avvitamento in una spirale recessiva difficilmente sostenibile. Era dal 2014, anno in cui l’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale aveva toccato il suo picco più basso, che era tornato a crescere seppure debolmente. Quest’anno, l’indice che include le principali variabili dell’economia del(Pil, numero di imprese, occupazione, investimenti, export) torna a calare, attestandosi 30 punti al di sotto dei livelli pre-crisi. E ancora, per la prima volta tutti gli indicatori mostrano una brusca virata in, anche l’export. Pesa innanzil’andamento del Pil, che evidenza un indebolimento più intenso proprio nelle regioni del Sud: le previsioni indicano una mini-recessione (-0,2% secondo Svimez). Se per il 2019 si conferma recessione, nel 2020 ...

