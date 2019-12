Checco Zalone | “Io sessista? Nel film non c’è nemmeno un seno scoperto”

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)risponde alle accuse per il‘Tolo Tolo’risponde alle critiche sul suo ultimo, ‘Tolo Tolo’, in uscita nelle sale mercoledì primo gennaio. Oggi, venerdì 27 dicembre, a Roma, durante la conferenza stampa seguita all’anteprima della pellicola, l’attore e regista ha commentato la mancata comprensione del suo ironico trailer e le conseguenti accuse di razzismo spiegando il suo punto di vista sulla “dittatura” del politicamente corretto. “Mi aspettavo qualche polemica sul trailer del mio, ma non avrei mai pensato di finire sulle prime pagine o al centro dei talk show”, ha dichiarato. “Dopo i primi tre giorni le ho seguite, poi mi sono stancato e comunque alla fine per ‘Tolo Tolo’ sono state un bel battage pubblicitario”. “Prima dell’avvento dei social ...

