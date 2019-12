Che lavori facevano i ministri del Governo Conte a trent’anni?

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Correvano gli anni ’90, alla radio c’erano gli 883, la nazionale di calcio perdeva le finali ai mondiali di calcio, il muro di Berlino era caduto da qualche anno, la disoccupazione giovanile oscillava tra il 26 e il 30 percento (numeri simili ad oggi) e la maggior parte deichiave nelbis si avvicinava alla temibile soglia dei trent’anni. Non è il caso di Luigi di Maio, la cui ben documentata carriera politica ha origini più recenti: l’attuale ministro degli Esteri ha compiuto trent’anni nel 2016 quando era già deputato e vicepresidente della Camera (il più giovane nella storia). Ma, a differenza del capo pentastellato, i suoi colleghi di gabinetto, come lo stesso premier, sono figli degli anni ’60. Non tutti erano avviati verso la politica, alcuni studiavano, altri muovevano i primi passi nella loro carriera. Le ...

