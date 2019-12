Cessioni Juventus | 4 addii a gennaio | c’è una sorpresa! Incasso da 70 milioni

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di venerdì 27 dicembre 2019)- Non solo mercato in entrata, con al rincorsa ad Haaland e la caccia ad una nuova mezz’ala, lastarebbe valutando attentamente la possibilità di far cassa con le. Addio ormai certo per Emre Can, il quale difficilmente resterà in bianconero in vista della seconda parte di stagione. 30la valutazione fatta da Paratici: Borussia Dortmund e PSG restano alla finestra., addio anche per Rugani e Perin Non solo Emre Can, lasi prepara a dire addio anche a Perin, il quale tornerà al Genoa già nelle prossime settimane. Affare sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato in favore del club ligure. Leggi anche: De Ligt, l’olandese non si pone limiti: le parole Verso l’addio anche Rugani, richiesto dal Leicester: 30la valutazione fatta dalla. Il club inglese potrebbe tentare di ...

