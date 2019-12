CESSIONE MILAN A BERNARD ARNAULT? Offerta da 975 milioni | Elliott ci pensa

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L'diper il: 975pronti per l'acquisto del club.darà il via libera alla? Gli scenari...

FabrizioRomano : Il PSG ha avviato una trattativa con il Milan per Lucas Paquetà: dialoghi in corso per la cessione del brasiliano (… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, nuovi contatti con il Qatar per la cessione di #Manzdukic - piontekbumbum : Pippaimovic pietra tombale sulla morte dell ac Milan di Milano 7 volte campione d'Europa, con Silvio è nato e con l… -