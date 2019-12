Cenerentola | la favola Disney più bella stravince agli ascolti tv di Santo Stefano 2019

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La fiaba delle fiabe, il live actionpiù apprezzato, conquista glitv del 26 dicembre. A guardare la "" di Kenneth Branagh, con Lily James e Richard Madden, su Rai1 ben 4.3 milioni di spettatori per il 20.1% di share. "All Together Now" su Canale 5 nomina i finalisti ma si ferma al 12%.

