Caterina Balivo | Sydne Rome svela il dramma dell’incidente a Vieni da Me

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 27 dicembre 2019)si racconta ada Me,ndo l’incidente del suo passato a: unche le ha cambiato la vita, ma da cui è uscita più forte che mai. “Ho preso la macchina dopo che era stata ferma per tre settimane – ha ricordato -. Non funzionava nulla, stavo andando a cinque all’ora, sono andata fuori strada e mi è esploso l’airbag in faccia”. In auto con lei anche la figlia di otto anni che per fortuna non ha riportato danni. L’attrice invece ha subito un trauma al volto che l’ha costretta a un lungo percorso di fisioterapia. “Sono andata in ospedale – ha detto -, mi hanno ricucito la pelle e non si sono accorti che c’erano i muscoli facciali e quella parte della faccia dopo un po’ si è paralizzata e quindi 10 anni fa ho fatto una fisioterapia ed oggi sto un po’ meglio”. Guardando le foto del suo passato ada ...

NewSicilia : Ritorno col botto dopo la pausa natalizia per il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo 'Vieni da me', il q… - Frances61296485 : Mia nonna è un rettile in mezze maniche non percepisce il freddo sul divano a guardare caterina balivo io maglione… - ChiccoseDOC : “VIENI DA ME”: ALESSIA MERZ SI E’ RACCONTATA A CATERINA BALIVO.. -