Caso di meningite B a Firenze | paziente di 13 anni ricoverato all' ospedale Meyer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Andrea Pegoraro Il ragazzo ha partecipato a un viaggio in Marocco insieme alla sua famiglia, che è già stata sottoposta a profilassi. La procedura medica sarà necessaria anche per i passeggeri dei due voli Undi 13all’diperda meningococco B. Il giovane non è vaccinato per questa patologia, lo è invece per il meningococco C. È statoil giorno di Natale e per il momento le sue condizioni sono stazionarie. Inizialmente i medici si erano riservati la prognosi, che è stata sciolta oggi come precisato dall’azienda Usl Toscana centro. Il ragazzo era andato in Marocco il 19 dicembre con la sua famiglia, partendo all’aeroporto di Pisa con un volo low cost intorno a mezzogiorno. È arrivato a Marrakech e ha soggiornato in un hotel del centro. La sera ha cenato con i suoi familiari in un ristorante. Durante la ...

