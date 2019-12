CasaPound di nuovo su Facebook | il social protesta | “Da loro odio organizzato”

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)disu, ile presenta un reclamoha presentato un reclamo contro l’ordinanza del Tribunale di Roma che il 12 dicembre scorso aveva ordinato aldi riattivare gli account di. “Ci sono prove concrete chesia stata impegnata inorganizzato e che abbia ripetutamente violato le nostre regole. Per questo motivo abbiamo presentato reclamo”, ha fatto sapere un portavoce di. “Non vogliamo – ha dichiarato il portavoce del più noto e diffusonetwork – che le persone o i gruppi che diffondonoo attaccano gli altri sulla base di chi sono utilizzino i nostri servizi, non importa di chi si tratti. Per questo motivo abbiamo una policy sulle persone e sulle organizzazioni pericolose che vieta a coche sono impegnati in ‘organizzato’ di utilizzare i ...

