Cara Greta

(Di venerdì 27 dicembre 2019), dopo il fallimento della COP25 (Conferenza mondiale sul clima) a Madrid e dopo la tua valutazione che nulla è stato fatto, nonostante l'impegno di milioni di giovani in tutto il mondo, forse è ora di rinunciare a farsi prendere in giro dalle false promesse della politica e proporre al grande movimento, che tu hai contribuito a creare, tre direttrici di marcia. Una riguarda i consumi individuali: l'attuale economia globale brucia carbone, gas, petrolio per produrre merci per lo più (...) - Tribuna Libera

