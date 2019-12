Capodanno 2020 Rai 1 | ospiti e anticipazioni L’Anno Che Verrà

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019)RAI 1. Lo showChetorna anche quest’anno in diretta tv da Potenza su Rai 1 per dire addio al 2019 e brindare alla mezzanotte delcon un cast d’eccezione. Di seguito ecco tutti glie ledella serata. Leggi anche: DOVE VEDERE LA DIRETTA #SU CANALE 5Rai 1:de L’Anno CheTorna il grande spettacolo deldi Rai 1 e sarà in piazza Mario Pagano a Potenza, cornice perfetta deChecondotto da Amadeus. La serata sarà piena di cultura, spettacolo, musica e danza. Dalle 21, non appena sarà terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, la suggestiva location in Basilicata ospiterà una kermesse di oltre quattro ore.Rai 1:de L’Anno ChePezzo forte della serata sarà come sempre il cast, in grado di ...

teatrolafenice : ?? Vi vogliamo anche quest’anno belli, arzilli e in forma mercoledì 1 gennaio 2020 su @RaiUno dalle 12:20. Commenter… - Internazionale : “A mezzanotte, gli auguri ai presenti hanno la precedenza su quelli via WhatsApp”. - enpaonlus : Capodanno 2020: Comuni con divieto fuochi d’artificio a tutela degli animali -