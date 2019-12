Cannabis | Salvini | Macché coltivarla a casa | la droga fa male

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Pina Francone Il leader della Lega contrario alla sentenza della Cassazione che ha dato il via libera alla coltivazione domestica dellaÈ di ieri la notizia che le sezioni penali unite della Corte di Cassazione hanno statuito che la coltivazione per uso domestico e personali dellanon è considerabile alla stregua di un reato. Insomma, una sentenza importante, che non poteva certo passare inosservata. E così, infatti, non è stato. E le polemiche si sono sprecate, anche nel giorno di Santo Stefano. Ciò detto, gli ermellini hanno comunque puntualizzato come il reato di coltivazione di sostanza stupefacente "è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione ...

