Cannabis in casa | come si potrà coltivare marijuana senza che sia un reato dopo la

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)innon è: cosa cambia con la sentenza Lo scorso 19 dicembre le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che non costituirà più, in minima quantità e solo per uso personale, lain: ma cosa cambia, in sostanza, con questa sentenza storica? Per la Cassazione, “non costituisconole attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica. Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”, si legge nella sentenza, che non specifica però quale sarà il quantitativo massimo consentito e precisa che la Corte si esprimerà in seguito sulle motivazioni che hanno portato a questo netto cambio di tendenza. Fino a questo ...

LucaBizzarri : Un giorno chiudono i negozi di cannabis light mettendo in difficoltà migliaia di persone che hanno investito i loro… - RaiNews : Non costituirà più reato coltivare in minime quantità la #cannabis in casa: la pronuncia delle sezioni unite penali… - fattoquotidiano : Cannabis, le sezioni unite penali della Cassazione: “Coltivare piante in casa non è reato se sono poche e per uso p… -