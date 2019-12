Cannabis | che cosa si può fare e che cosa no

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Bisogna cominciare dalle distinzioni: non è quella light, al centro delle polemiche tutto l’anno, ad aver avuto questo via libera alla coltivazione. È la pianta della, purché in quantità minima e ad uso personale, che ora può essere coltivata a casa secondo la sentenza delle sezioni unite della Cassazione. Non è reato penale. Non è penalmente punibile chi in casa coltiva piantine di marijuana per uso personale dice dunque la Suprema Corte, decidendo in senso diverso rispetto al 2008 e alle sentenze precedenti in cui la coltivazione dellacostituiva sempre reato, al di là della quantità, dall’uso personale e dalla presenza dei cosiddetti principi attivi. La differenza non la fa il tipo di pianta o il principio attivo quindi, ma il fatto che la coltivazione sia casalinga, domestica, e in quantità minima. Sono escluse dal raggio d’azione della norma penale «le attività di ...

LucaBizzarri : Un giorno chiudono i negozi di cannabis light mettendo in difficoltà migliaia di persone che hanno investito i loro… - riccardomagi : #buonenotizie: una pronuncia delle sezioni unite penali della Cassazione del 19/12 stabilisce che le auto-coltivazi… - demagistris : Finalmente le sezioni unite penali della Cassazione hanno sancito che coltivare cannabis in casa in quantità minime… -