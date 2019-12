Cannabis | arriva la svolta | coltivarla in casa per uso personale non è reato

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La Cassazione si è pronunciata favorevolmente nell’ambito di un ricorso per la coltivazione dellain. Da adesso sarà legalein, in piccole dosi e per uso. L’apertura della Cassazione La grande polemica relativa all’utilizzo dellalight risale a giugno di quest’anno. La questione era sorta dopo una sentenza della Cassazione che vietava la vendita dei derivati della, anche nella sua versione light. Questa, infatti, perché comunque prevedeva “l’idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante“.Adesso invece le Sezioni Unite Penali della Cassazione si sono espresse circa un ricorso del 21 ottobre e relativo alla coltivazione indella pianta. In questo caso, la sentenza è molto più aperta nei confronti della materia. Sì alla coltivazione se non per spaccio Come riportano numerose fonti, ...

