Cameriera riceve una mancia di 5.400 euro per il suo passato (Di venerdì 27 dicembre 2019) Alcuni clienti ascoltando il suo passato si sono commossi e hanno deciso di donare a una Cameriera del Nebraska una mancia di 6 mila dollari pari a 5.400 euro. La ragazza si chiama Abigail Sailors e ha solo 18 anni. Da quando è nata ha vissuto una vita molto problematica piena di sacrifici. Alcuni clienti, sentita la sua storia, hanno deciso di aiutarla con una insolita corposa mancia. Aveva solo sette mesi Abigail quando i suoi genitori naturali morirono in un incidente stradale. La bambina fu data in affidamento ma subito la famiglia alla quale fu affidata non si rivelò la migliore. Il padre adottivo, solo dopo pochi mesi dall’affidamento, fu arrestato. Le indagini sul padre adottivo dimostrarono che quell’uomo no era in grado di prendersi cura di lei e dei quattro fratelli. La ragazza sin da quando era adolescente ha dovuto lavorare per finanziare i suoi studi e ... Leggi la notizia su baritalianews

