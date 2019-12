Calendario sci alpino 27-29 dicembre | orari e programma Bormio e Lienz | palinsesto | tv e

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non è ancora tempo di pensare al prossimo anno per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2019-2020. Da oggi, infatti, il Circo Bianco ci proporrà un weekend ricco di appuntamenti, sia al maschile, sia al femminile. Gli uomini saranno in scena a, in Valtellina, per l’imperdibile appuntamento di fine anno. Sulla temibile pista Stelvio saranno impegnati in due discese libere oggi e domani, ed in una combinata alpina domenica. Le donne, invece, gareggeranno a, in Austria, e ci regaleranno due prove tecniche: un gigante domani ed uno slalom domenica. A quel punto, effettivamente, sarà arrivederci al 2020. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello ...

flamminiog : RT @OA_Sport: Sci alpino, orari e calendario gare Lienz e Bormio: si riparte dopo Natale. Programma e tv 28-29 dicembre - sowmyasofia : Coppa del Mondo di Sci – Bormio 2019: orari tv e calendario gare - YFacciamorete : @Noiconsalvini Scusate ma chi cazzo ve lo sta toccando? Hanno cambiato il calendario lavorativo? Vi vengono in casa… -