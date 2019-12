Calendario Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: programma e orari delle finali giorno per giorno (Di venerdì 27 dicembre 2019) Sarà Losanna a ospitare le Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, la città svizzera sarà il scenario perfetto per la rassegna a cinque cerchi riservata alle promesse che in un prossimo futuro saranno protagonisti nello sport elite. L’appuntamento è dal 10 al 22 gennaio, il programma prevede la presenza di tutte le discipline che siamo abituati a vedere ai Giochi ovvero sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci, pattinaggio artistico, bob, slittino, skeleton, curling, hockey ghiaccio ma non sono presenti tutte le specialità e ci sono anche format di gara poco ordinari come le gare miste per Nazioni. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 (solo eventi che assegnano medaglie). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul Canale del CIO, si attendono conferme su eventuali dirette ... Leggi la notizia su oasport

