Calciomercato Roma | sogno Diaz | Under può lasciare la capitale

(Di venerdì 27 dicembre 2019): i giallorossi studiano le mosse per gennaio e giugno. Se parte Kalinic ilè MarianoTra i buoni propositi per l’anno nuovo di Cengizci sarà sicuramente quello di tornare a splendere dopo un 2019 da dimenticare. In 20 partite disputate il turco ha raccolto solamente 3 gol, spingendo la dirigenza giallorossa a pensare a lui come possibile partente in estate. Lalo valuta 50 milioni, ma è necessario che torni a brillare come il primo anno. Alla finestra, oltre al solito Bayern Monaco, ci sono Siviglia ed Everton. Con la valigia in mano ci sono anche Jesus e Perotti che interessano al Bologna. Da tenere d’occhio anche le situazioni legate a Pastore e Kalinic, che piacciono a Fiorentina e Genoa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Petrachi è alla ricerca di un vice Dzeko e ilè Marianodel Real, anche perché altri profili come ...

