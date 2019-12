Calciomercato Napoli | spunta l’ipotesi Carrasco | la situazione

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019)l’ipotesi: laSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ilstarebbe sondando il terreno perdel Dalian di Marek Hamsik. Il calciatore vorrebbe tornare a giocare in Europa, l’evolversi di una possibile trattativa però dipenderebbe molto da Mertens e Callejon. Il calciatore belga ha espresso più volte di aver capito che è il momento di lasciare la Cina per godersi gli ultimi anni di carriera giocando in campionati di maggiore difficoltà. Perle ipotesi sembrano essere due: un possibile ritorno all’Atletico Madrid oppure un approdo in Italia, sponda. Tanto dipenderà però dal futuro di Mertens e Callejon, i due beniamini azzurri sono corteggiatissimi dall’Oriente. Per lo spagnolo il Dalian vorrebbe dire ritrovare Rafa Benitez, allenatore che l’ha portato e fatto ...

GoalItalia : Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz: è uno dei grandi obiettivi dei Blancos per la prossima stagione ???? - DiMarzio : Offerta #Dortmund per #Mertens. Ma lui aspetta ancora il #Napoli - DiMarzio : Lavori di #calciomercato in corso tra #Inter e #Napoli?? -