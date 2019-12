Calciomercato | Ibrahimovic ritorna al Milan | “Lotterò per cambiare il corso di questa

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ufficiale il ritorno di Zlatanal. Lo svedese: “Farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”.O – E’ ufficiale il ritorno di Zlatanal. Lo svedese ha sciolto tutti i suoi dubbi ed ha firmato un contratto di sei mesi con i rossoneri. L’arrivo in Italia è atteso per il 2 gennaio quando svolgerà le visite mediche per poi unirsi ai compagni. “Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo – ha detto subito dopo l’ufficialità – lotterò con i miei compagni di squadra perildistagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi“. Zlatanal, i dettagli del contratto Nel comunicato ufficiale i rossoneri hanno anche svelato i dettagli del contratto di Zlatan. Lo svedese ha firmato per i prossimi sei ...

DiMarzio : #Ibrahimovic ha detto sì al @acmilan: tra stasera e domani, il club conta di definire e chiudere ogni dettaglio per… - DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic ha detto sì - DiMarzio : #Milan-#Ibra, manca solo l’ufficialità dell’accordo?? -