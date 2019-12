Calciatori in scadenza di contratto | quante occasioni per le big | ci sono tanti top

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ancora qualche giorno e aprirà le danze il mercato invernale, quello che viene definito ‘di riparazione’. Il compito è infatti quello di riparare ciò che non va, intervenendo in quei reparti o in quei ruoli in cui si può migliorare qualcosa. Difficile la rivoluzione, seppur ci sia chi azzarda grandi cambiamenti, prendendosi qualche rischio. Bologna, Dzemaili racconta Mihajlovic: retroscena, lacrime, il giorno della triste scoperta… Ma, soprattutto, il mercato invernale apre ad una grande possibilità, che si sviluppa da febbraio in poi: ingaggiare iin, il cuitermina il 30 giugno. C’è dunque l’occasione, per i top club, di assicurarsi giocatori di un certo livello dovendosi soltanto sobbarcare l’ingaggio dello stesso, senza pagare alcun prezzo alla squadra di proprietà. La lista è ricca di campioni. Alcuni ...

