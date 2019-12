Busto Arsizio | senzatetto trovato morto nella sua macchina | era diventata casa sua

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lavinia Greci A trovare il corpo senza vita del 66enne davanti a un distributore di benzina un giovane automobilista. Ancora da chiarire le cause del decesso, forse dovuto a un malore o alle esalazioni del monossido di carbonio Se n'è andato da solo, all'interno della sua automobile, nel freddo di una notte di dicembre. Un uomo di 66 anni, formalmente domiciliato a Vizzola Ticino, in provincia di Varese, è statocosìmattinata di Santo Stefano, dentro lache, da diverso tempo, eraanche la sua. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il cadavere dell'uomo, da tempo senza fissa dimora, è stato rinvenuto nei pressi di una stazione di servizio di. La scoperta del cadavere Secondo quanto riportato dal quotidiano, a scoprire il suo corpo sarebbe stato un giovane automobilista che si era fermato per fare rifornimento alla sua ...

