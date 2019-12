Bufere di neve si abbattono su Fortnite Capitolo 2 | cosa sta succedendo nella Battle

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Con2, i ragazzi di Epic Games non hanno solo voluto mettere a tacere quelli che davano ormai per spacciato lo shooter costruttivo più giocato di sempre, ma anche e soprattutto mettere sul piatto tante novità per omaggiare i propri fan. Quei giocatori che - su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile - possono ora combattere su una grande isola nuova di zecca, impegnandosi pure in attività mai viste prima, sfruttando veicoli assortiti e dimostrando le proprie abilità in sfide e missioni sempre nuove, che come da tradizione vanno a rinnovarsi ogni settimana. Non solo, il secondodella celebreRoyale - la cui prima stagione andrà a concludersi nel mese di febbraio per lasciare spazio alla seconda - è andato ad impattare sull'intera esperienza anche con diversi cambiamenti ambientali, che influenzano l'intera mappa di ...

