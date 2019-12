Brignano | ex cava D’Agostino | pubblicazione bando e 20mila nuovi alberi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Svolta per il progetto di riqualificazione funzionale dell’exD’Agostino. L’ Associazione Arcan – Salerno Cantieri&Architettura rende nota la procedura in essere: “Dopo anni d’impasse, si sblocca il progetto per il nuovo parco naturalistico a. Negli scorsi giorni, infatti, il Comune di Salerno ha stipulato una convenzione con la Regione Campania per subentrare al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche nelle gestione della gara d’appalto da 8,4 milioni, per la realizzazione del primo lotto. Ricordiamo che il progetto, opera degli austriaci Atelier Auböck & Karasz, è risultato vincitore di un concorso internazionale di idee indetto nel 2004 dal Comune di Salerno”. La decisione ha determinato l’evoluzione ultimissima: “E’ stato pubblicato il...

