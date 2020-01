Box Office Il Primo Natale raggiunge 10 milioni e 421.000 spettatori tra Natale e Santo Stefano, foto dal film con Ficarra e Picone (Di venerdì 27 dicembre 2019) Box Office, Il Primo Natale fa il boom a Natale e Santo Stefano. FOTO esclusive dal film con Ficarra e Picone Nel giorno di Natale, il Primo Natale ha vinto la palma di film italiano più visto del 2019. Ficarra e Picone da record a Natale a Santo Stefano dove hanno raggiunto un incasso di € 9.680.504, senza contare l’arrivo dell’ultimo weekend del 2019. Solo il 25 e il 26 dicembre Il Primo Natale ha registrato € 2.900.000 di incasso al Box Office per un totale di 421.000 spettatori. Aumento delle presenze il giorno di Santo Stefano con € 1.751.919,00 e 254.441 spettatori paganti. Attualmente Il Primo Natale è al secondo posto del Box Office. In testa l’altro film italiano “Pinocchio” di Matteo Garrone con € 6.507.299. Una grande lotta che può far solo bene al cinema italiano che chiude l’annata col botto.Il Primo Natale Ficarra e Picone foto ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

