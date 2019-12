Bordoni | M5S hanno sprecato troppo in consulenze | staff e comunicazione

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – “Nella propaganda M5S il punto di maggiore incongruenza, dove spesso onesta’ fa rima con incapacita’, e’ quello del taglio degli sprechi da una parte, e glielefantiaci per supportare i loro amministratori dall’altra”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino Davide. “Cosi’ i risparmi promessi e annunciati in realta’ si traducono solo in maggiori aggravi di spesa; 6,5 milioni nel Bilancio previsionale 2020/22 tanto costano consulenti edegli Assessori pentastellati- continua- Per non parlare dell’esercito schierato nell’ufficio stampa del Comune. Un centinaio di persone, tra dipendenti e collaboratori, impegnati in una presa diretta per raccontare in maniera virtuale le gesta della sindaca e del suo seguito nei vari appuntamenti istituzionali, mentre la Citta’ ...

