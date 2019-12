Bomba di mercato – Ancelotti vuole Insigne all’Everton

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019)di– L’allenatore avrebbe preso in seria considerazione l’idea di portare il napoletano in Inghilterradiche arriva dalla Francia. Secondo quanto scrive Le10sport.com, Carlostarebbe pensando di rinforzare l’attacco dell’Everton e avrebbe fatto il nome di Lorenzo! “Secondo le nostre informazioni, Carlosognerebbe un attaccante molto specifico: Lorenzo. Dopo averlo allenato a Napoli –continua il portale– il nuovo tecnico dell’Everton avrebbe preso seriamente in considerazione l’idea di portarlo in Inghilterra. Corteggiato per diverse stagioni,ha ripetutamente espresso il desiderio di raccogliere una nuova sfida. Finora bloccato dai dirigenti italiani e in particolare dal presidente De Laurentiis, il 28enne sarà costretto a rimanere ancora se l’Everton lanciasse un’offensiva ...

