Bollette | nel 2020 energia in calo ma aumenterà il gas

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)comincerà con una buona notizia per i consumatori. La luce almeno nei primi tre mesi, è destinata a scendere ma non così sarà per il gas., le tariffe per il gas e l’elettricità presenteranno alcune novità e almeno per i primi tre mesi dell’anno andrano incontro ai consumatgori. Secondo le ulrtime … L'articolo, nelinmail gas proviene da www.inews24.it.

fattoquotidiano : Bollette, l’Autorità per l’Energia: “Nel primo trimestre 2020 luce a -5,4% e gas a +0,8%” - cricri071119 : RT @fattoquotidiano: Bollette, l’Autorità per l’Energia: “Nel primo trimestre 2020 luce a -5,4% e gas a +0,8%” - infoiteconomia : ENERGIA, NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 BOLLETTE ELETTRICITÀ IN CALO -