Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Secondo l’Autorità per l’energia si risparmieranno in tutto 125 euro in un anno per famiglia

BluLikeSky : Mi fanno ridere quando dicono che le bollette della luce costeranno meno per affermare subito dopo però che aumente… - Elisamazzetto : RT @mattinodipadova: Bollette meno care per la luce, lieve aumento per il gas -